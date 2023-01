Tragedia della solitudine nel Palermitano, trovato un uomo morto in casa

Una tragedia della solitudine colpisce ancora una volta il Palermitano. Un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione, situata nella Salita Palmitta, nel cuore del centro storico di Termini Imerese. La scoperta è stata fatta da un familiare che, preoccupato per non aver più notizie del proprio caro, si è recato a casa dell’anziano e, non ricevendo risposta, ha chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco sono intervenuti per accedere all’abitazione e i sanitari del 118 hanno constatato il decesso dell’uomo. Secondo quanto riportato, sarebbe morto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese per condurre le indagini.