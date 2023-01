Rapinano negozio la polizia li aspetta all’uscita, due palermitani arrestati

La polizia di Stato ha arrestato due giovani palermitani accusati del reato di rapina aggravata in concorso ai danni del negozio Serena Ingrosso in viale Strasburgo.

Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti della sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile hanno notato quattro soggetti a bordo di due motocicli, senza casco e travisati con fasciacollo e passamontagna. Insospettiti dall’abbigliamento e dal comportamento dei soggetti, gli agenti hanno deciso di seguirli fino a quando i due passeggeri si sono introdotti all’interno di un esercizio commerciale. I due conducenti dei motocicli sono riusciti a fuggire, ma i passeggeri sono stati catturati dalla polizia e disarmati della pistola in loro possesso.

Il cassetto del registratore di cassa è stato recuperato e i due rapinatori sono stati arrestati in flagranza del reato. Uno dei veicoli utilizzati dai malviventi per guadagnare la fuga che dai controlli effettuati risultava essere oggetto di furto. Le indagini sono in corso per identificare i complici.