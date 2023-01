Carla Interlandi muore dopo due settimane, tragica notizia dopo l’incidente

Tragedia questa sera, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è morta Carla Interlandi. Si tratta della giovane di 23 anni rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 12 gennaio.

Carla Interlandi, insieme alla zia Maria Carmela Di Bennardo, insegnante di religione di 45 anni, era rimasta coinvolta in uno scontro tra un camion e un’auto sulla statale 117 bis, all’altezza di Piazza Armerina. La zia era morta sul colpo, mentre Carla era stata trasportata in gravi condizioni al Sant’Elia di Caltanissetta. Oggi la dolorosa notizia.

Nelle due settimane successive, i medici del reparto di Rianimazione hanno fatto di tutto per tenerla in vita, ma la gravità dei traumi riportati non le ha lasciato scampo e dopo 14 giorni di agonia, la giovane è deceduta. L’incidente aveva causato quattro feriti, trasportati in vari ospedali dell’isola.

La morte di Carla Interlandi e di sua zia Maria Carmela Di Bennardo rappresenta una grande perdita per le loro famiglie e per la comunità di Acate, dove la zia era molto conosciuta e stimata come insegnante di religione.