Mamma e papà riducono figlia di 6 mesi in fin di vita, accusati di tentato omicidio

La piccola, una bimba di soli 6 mesi, arrivò in ospedale in condizioni disperate dopo che sarebbe stata malmenata dalla madre e dal padre. Una storia agghiacciante che parla di assurdi maltrattamenti in famiglia. Ora la piccola è stata tolta ai genitori, accusati dei reati di tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Su disposizione del procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, e del sostituto titolare dell’inchiesta, Gloria Andreoli, condivisa da giudice per le indagini preliminari del Tribunale, la Squadra Mobile di Agrigento, capitanata da Giovanni Minardi, ha notificato a una giovane coppia la misura cautelare interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori. Al padre è stato notificato anche il divieto di avvicinamento alle figlie, il divieto di dimora ad Agrigento e ad Aragona, e l’obbligo di presentazione per due volte alla settimana alla Polizia giudiziaria.

Le indagini sono state avviate quando i familiari hanno accompagnato una neonata di 6 mesi all’ospedale di Canicattì per un episodio sincopale post vomito. E i medici le riscontrarono una serie di ecchimosi e traumi sul pube e alla testa, nonché un’emorragia cerebrale. La piccola è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Policlinico di Messina, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica.

I poliziotti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dei due genitori, che in maniera sistematica avrebbero compiuto atti di maltrattamenti a danno della bambina. Ora per i due giovani coniugi arriva la sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori.