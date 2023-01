Sanità a lutto, è morto il luminare siciliano della Cardiochirurgia Gaetano Azzolina

Il mondo medico italiano e internazionale è in lutto per la scomparsa del professor Gaetano Azzolina, un luminare siciliano della cardiochirurgia, soprattutto dei bambini. Originario di Riesi, Sicilia, il professor Azzolina si è spento a 91 anni nell’abbraccio dei suoi familiari.

Dopo la laurea in Medicina e chirurgia conseguita all’Università di Palermo nel 1955, il professor Azzolina si trasferì negli Stati Uniti per svolgere una serie di importanti “training” in Chirurgia generale e in Chirurgia toracica e cardiovascolare. Tornato in Italia, insieme al collega Lucio Parenzan, diede il via ai reparti di Cardiochirurgia e Cardiochirurgia strumentale all’ospedale Maggiore di Bergamo, dove rimase fino al 1967.

Successivamente, il professor Azzolina fu in servizio alle Cliniche Gavazzeni, dove tra il 1967 e il 1970 mise in opera il primo centro privato di Cardiodiagnostica strumentale e Cardiochirurgia pediatrica e per adulti in Europa. Negli anni Settanta si trasferì all’ospedale di Massa, in Toscana, dove fu primario di Cardiochirurgia fino al 1990. Inoltre è stato docente all’Università di Pisa e deputato in parlamento dal 1990 al 1992 per il Partito radicale.

I funerali del professor Azzolina saranno celebrati in forma privata a Sarzana, La Spezia, dove da tempo abitava. Lascia nel dolore moglie e figlia. La sua è stata una carriera irripetibile e il suo contributo alla medicina sarà sempre ricordato.