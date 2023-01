Schianto a Misilmeri, due donne in ospedale, una grave

Un grave incidente frontale è avvenuto a Misilmeri, lungo la Statale Palermo-Agrigento, nel pomeriggio di oggi. Due donne sono rimaste ferite nell’impatto tra una Citroen e una Toyota, una delle quali si è ribaltata.

Una donna di 46 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civico in codice rosso, mentre l’altra è stata condotta al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri per i rilievi e per stabilire la dinamica dello scontro. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incidente, ma le indagini sono in corso.

L’incidente ha causato code e rallentamenti lungo quel tratto di strada per tutto il pomeriggio, creando notevoli disagi ai conducenti in transito.