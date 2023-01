Grave incidente sulla Palermo-Agrigento: due feriti a Misilmeri

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo dell’area artigianale di Misilmeri. Le prime indicazioni parlano di uno scontro frontale tra due veicoli, che ha causato feriti gravi.

Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste ferite nell’incidente. Una di esse è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico, le cui condizioni sarebbero molto critiche. L’altra persona coinvolta nell’incidente è stata trasportata in codice giallo al Policlinico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri, insieme ai vigili del fuoco, per soccorrere i feriti e rimuovere i veicoli coinvolti. A causa dell’incidente, il traffico sulla Palermo-Agrigento è stato molto rallentato, causando grossi disagi per gli automobilisti in transito.

In questo momento, gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di determinare le cause che hanno portato allo scontro frontale. Le autorità invitano i conducenti a evitare la zona e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine per evitare ulteriori ritardi e disagi.