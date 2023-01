Orrore in Sicilia, tenta di buttarsi da balcone, mamma e nonna lo tengono ma cade e muore

Orrore in pieno centro città, dove un uomo, il cui destino è ancora avvolto nel mistero, è caduto dal balcone di un palazzo dopo essere stato tenuto, penzolante, dalla nonna e dalla madre.

La tragedia si è consumata in via Mazzini, incrocio con via Francesco Crispi, a Marsala, in provincia di Trapani. Una scena agghiacciante per i passanti che hanno assistito alla tragica fine di un giovane, tenuto per la maglietta da una signora anziana, la nonna, e da un’altra donna, la madre, che tentavano disperatamente di salvarlo. Ma non c’è stato nulla da fare.

Il giovane, le cui iniziali dovrebbero essere E. C., è caduto dal terzo o quarto piano finendo tragicamente sul marciapiede. Immediatamente sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Le condizioni del giovane sono state giudicate subito gravissime e purtroppo sarebbe morto poco dopo. Il magistrato si è recato sul posto per accertarne il decesso e aprire le indagini del caso. Pare che il giovane fosse conosciuto in centro, frequentasse la Chiesa Madre e avesse qualche disagio, dando sempre più forza all’ipotesi che si sia buttato.