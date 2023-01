Posteggia, dimentica d’inserire il freno e si schianta, denuncia furto: ma ora è nei guai

La polizia di Caltanissetta ha risposto ad una segnalazione di furto di un’auto parcheggiata in una via centrale della città. Il proprietario della vettura aveva dichiarato di essersi allontanato per pochi minuti e di non aver trovato più la propria auto al suo ritorno.

Gli agenti, dopo aver effettuato una breve ricerca nella zona, hanno ritrovato l’auto “rubata” in una via perpendicolare a quella in cui era stata lasciata, con le chiavi ancora inserite nel quadro comandi e con il freno a mano disinserito. L’auto, a causa di ciò, aveva urtato contro altre vetture parcheggiate nella zona.

Grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato nella zona, gli agenti hanno potuto ricostruire la dinamica dell’incidente. È emerso che il proprietario della vettura, una volta giunto al parcheggio, era sceso dall’auto senza aver inserito il freno a mano e, a causa di ciò, la vettura si era messa in movimento, causando danni ad altre auto parcheggiate nella zona. Fortunatamente, nessuna persona o altra vettura in transito è rimasta coinvolta nell’incidente.

Il conducente dovrà ora rispondere di procurato allarme all’autorità per aver denunciato il falso furto della propria auto, quando invece si era trattato solo di un errore nell’uso del freno a mano.