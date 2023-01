Tifoso si accascia e muore, tragedia durante una partita di calcio

Il mondo dello sport a lutto dopo che ieri pomeriggio durante il match di serie D tra Città di Sant’Agata e Santa Maria un tifoso si è accasciato ed è morto. Mentre la tensione della partita raggiungeva il culmine, un tifoso di circa 70 anni ha subito un malore improvviso e si è spento, nonostante gli sforzi disperati dei soccorsi.

La squadra di casa ha interrotto immediatamente i festeggiamenti per la vittoria, in segno di rispetto e lutto per la perdita del loro sostenitore. La società del Città di Sant’Agata ha espresso il loro profondo dolore e dispiacere per ciò che è accaduto, dichiarando che “non ci sono parole per esprimere il nostro stato d’animo” per la tragica morte di un tifoso che ha condiviso con loro tanti momenti di gioia e passione. Anche i tifosi avversari hanno espresso la loro tristezza e solidarietà alla famiglia della vittima, ricordando che il calcio rappresenta un sentimento di aggregazione, unità e inclusione, e che la perdita di un tifoso non dovrebbe mai accadere.

La società del Città di Sant’Agata ha espresso il proprio ringraziamento per gli sforzi dei medici, operatori sanitari e forze dell’ordine che hanno cercato di salvare la vita del tifoso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La partita e la pagina social della squadra saranno in lutto per le prossime 48 ore