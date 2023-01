Una famiglia siciliana divisa a C’è Posta per te, pace tra padre e figlio e nuora

Una famiglia di siciliani divisa su C’è Posta per te. La busta di apre e torna la pace.

La seconda storia del programma di Maria De Filippi, C’è Posta per te, è quella di una famiglia di siciliani divisi dopo che il padre, dopo 30 anni di matrimonio, trova una nuova compagna dopo due mesi dalla morte della moglie. Salvo, il padre, non ha più rapporti con suo figlio Alessio e la sua compagna Veronica dal 2019, da quando nella sua vita è arrivata la sua nuova donna, Simona.

I rapporti tesi tra padre e figlio

I rapporti tra Salvo e Alessio sono sempre più tesi, soprattutto dopo un brutto litigio. Alessio è arrabbiato con il padre perché ha prestato a Simona la scheda del telefono della madre e ha dei sospetti sui presunti tradimenti del padre durante la malattia della madre che poi è morta. A due mesi dalla scomparsa della madre, il padre aveva già una nuova compagna. Da qui i sospetto del figlio che rompe i rapporti con il padre.

La sorellina Giulia soffre per l’assenza di una famiglia unita

“Sono arrabbiatissima e anche delusa perché sei mio fratello e avevo bisogno di te, soprattutto in quel periodo. Avevo solo 13 anni e ci sto male ancora ora per non avere questa famiglia unita”, spiega la sorellina Giulia con le lacrime agli occhi.

Presunto episodio violento

Tante le discussioni ma di mezzo c’è un presunto episodio violento: Salvo si sarebbe presentato sotto casa di Alessio e Veronica, dopo diversi mesi di mancato rapporto. “Ero accecato dalla rabbia”, si giustifica Salvo.

Maria cerca di capire le intenzioni di Salvo

Maria De Filippi cerca di interpretare le intenzioni di Salvo, spiegando che probabilmente si è sentito in difficoltà dopo la morte della moglie. Lui avrebbe cercato una figura femminile fin da subito per aiutare i figli. Un gesto che però non sarebbe stato compreso. Ora Salvo chiede perdono a Veronica ma Alessio non è convinto. Alessio alla fine, dopo le pressioni della compagna, decide di aprire la busta, accettando anche di salutare Simona, la nuova compagna del padre.