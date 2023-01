Leroy Merlin assume a Palermo e Catania, posti al Forum e ad Etnapolis

Leroy Merlin assume a Palermo e Catania

L’azienda francese leader nel mercato fai-da-te, Leroy Merlin, ha aperto diverse posizioni per i suoi punti vendita presenti al centro commerciale Forum di Palermo e presso l’Etnapolis di Belpasso, in provincia di Catania.

Ricerca di hostess e steward a Palermo

Per lo store palermitano, Leroy Merlin cerca figure di hostess o steward per accogliere i clienti in store e a distanza, facilitare il loro orientamento nel percorso d’acquisto, proporre servizi e gestire le procedure d’incasso. I candidati dovranno essere in possesso di un diploma tecnico professionale o laurea, avere almeno tre anni di esperienza nel settore retail o Gdo e conoscenza dei principali social applicativi e digital culture.

Ricerca di un architetto a Catania

A Catania, invece, Leroy Merlin cerca un architetto con almeno 2 anni di esperienza e iscritto all’albo degli architetti, per trasformare le idee in progetti concreti e gestire gli interventi di casa in modo da ottimizzare i tempi e presentare la documentazione necessaria agli uffici di competenza. I candidati dovranno essere in possesso di partita iva, disponibilità full-time e essere automunito.