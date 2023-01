Incendio a Carini, distrutti 11 mezzi in un piazzale

La scorsa notte, un incendio ha devastato un piazzale condiviso da due autofficine a Villagrazia di Carini, una borgata situata nella provincia di Palermo. L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte, e immediatamente sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.

Il rogo ha distrutto 11 veicoli presenti nel piazzale, e i pompieri hanno lavorato per ore per domare le fiamme. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Carini, che hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza della zona. Pare che le telecamere abbiano ripreso gli incendiari in azione, e gli investigatori stanno effettuando ulteriori accertamenti per identificare i responsabili.

In questo momento, non si conoscono le cause dell’incendio, ma si presume che potrebbe essere stato causato da un atto doloso. Da quantificare il danno economico alle due autofficine coinvolte.