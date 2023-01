Arrestato Matteo Messina Denaro capo di Cosa nostra

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. L’inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido.

E’ quanto apprende l’ANSA da fonti qualificate. Il boss era ricoverato alla clinica Maddalena a Palermo. Di più al momento non trapela. La notizia, però, è confermata. Gli investigatori hanno da tempo il Dna del capomafia. Non ci possono essere dubbi sulla sua identificazione.

Mattia Messina Denaro è un boss mafioso italiano, capo della mafia di Castelvetrano in provincia di Trapani, noto per la sua latitanza di oltre 30 anni. È stato uno dei capi della famiglia mafiosa di Cosa Nostra e uno dei ricercati più pericolosi d’Italia.

“L’arresto del boss Messina Denaro è un risultato atteso da anni che assesta l’ennesimo duro colpo alla mafia. Non bisogna però abbassare la guardia pensando che la mafia oggi sia sconfitta e questo arresto deve far riflettere sugli strumenti in mano alla magistratura che il governo di destra ha depotenziato o vuole depotenziare come l’ergastolo ostativo e le intercettazioni, tra le poche armi a disposizione di chi ogni giorno combatte le mafie”. Lo dichiara in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua, commentando l’arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro.