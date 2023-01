Tragedia sulla provinciale: giovane di 23 anni perde la vita in incidente

La scorsa notte, una giovane vita è stata stroncata in modo tragico e prematuro lungo la strada provinciale 185. V. P., un giovane di 23 anni residente a Graniti, nel Messinese, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo l’una di notte.

Il ragazzo si trovava con un coetaneo a bordo di una Fiat Panda, i due erano di rientro da una serata trascorsa in un locale di Francavilla di Sicilia. Ma quella che doveva essere una semplice serata tra amici si è trasformata in un incubo. Per cause ancora in fase di accertamento, la Fiat Panda ha sbandato andando fuori strada e si è ribaltata.

Il giovane di Graniti non ha avuto scampo, nonostante i soccorsi immediati. Il suo amico che viaggiava con lui è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.

Il luogo dell’incidente è stato immediatamente raggiunto dai Vigili del fuoco, dai carabinieri della Compagnia di Taormina e dai sanitari del 118.

Ora l’intera comunità di Graniti è sotto shock per la tragica perdita del giovane.