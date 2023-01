Incendio a bordo: la Superba di Grandi Navi Veloci in fiamme nel porto di Palermo

PALERMO – I vigili del fuoco sono ancora al lavoro nel porto di Palermo dove un incendio ha colpito la nave Superba di Grandi Navi Veloci, che stava per partire per Napoli. I vigili del fuoco, circa 40,sparano ancora acqua nella stiva mentre dalla Superba esce ancora fumo nero.

Nonostante la situazione era sotto controllo, ieri notte c’è stata molta paura tra alcuni passeggeri che si sono trovati in corridoi pieni di fumo e non hanno visto l’uscita. L’uscita comunque è stata facilmente trovata e gli oltre 150 passeggeri sono stati fatti scendere dalla nave e messi in salvo subito.

Il sindaco di Palermo ha dichiarato che “il danno è soltanto materiale e ci consoliamo pensando al rischio che si sarebbe corso se l’incendio si fosse verificato mentre la nave era in navigazione”. I passeggeri a bordo del traghetto hanno sentito un grosso boato, poi hanno visto solo fumo che rapidamente ha riempito i corridoi. Poco prima che la nave lasciasse il porto, un autorimorchiatore all’interno del garage ha preso fuoco e una grossa nube di fumo nero ha invaso la banchina.

Per i soccorsi sono arrivati ben 12 mezzi dei vigili del fuoco. Fortunatamente, non ci sono state vittime e non c’è stato alcun ferito, ma restano da valutare i danni alle altre vetture che si trovano nella stiva.

In mattinata proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio, che hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la notte. Dopo aver circoscritto le fiamme nella stiva e abbassato l’alta temperatura, si sta valutando la migliore strategia per accedere ai locali e domare definitivamente il rogo.