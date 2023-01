Doppio tradimento, ora lui vuole tornare, storia siciliana a C’è Posta per te

Ad Adrano, in Sicilia, la storia di C’è Posta per te, una storia di tradimenti. Un matrimonio di 13 anni, i figli. Due tradimenti da parte di lui, Nicola, dopo alcune crisi familiari. Lui va a vivere altrove, in un’altra casa, e la sua nuova donna va a casa con lui. Poi lui torna sui suoi passi e vuole tornare con la moglie, Annalisa.

“Mi manca chiamarti Amò – dice Nicola alla moglie Annalisa -. Voglio dirti che so benissimo che ho sbagliato per due volte e ho perso la nostra famiglia. Non voglio giustificarmi ma dalla morte di tuo padre la tua famiglia si è rivoltata contro di me. Ho accudito tuo padre come se fossi suo figlio”.

“Non posso tornare indietro ma ti dico che mi manchi. Mi manca tutto di te. Da quando guardavamo la tv alle tue attenzioni, alle nostre passeggiate. Questo periodo mi ha fatto capire dove sbagliavo. Ero troppo geloso”

Lui ha portato due fedi per iniziare una vita migliore. Ti dico che ti amo da morire anche se tu non mi crederai”.

“Ne ha fatte tante – racconta lei a Maria De Filippi -. L’ultima la più grave. Ero sola con due figli a casa e lui non esisteva. Prende come scusa i problemi della famiglia. Non è una motivazione per cui trovarsi un’altra donna”.

“Sono colpevole al 100%. Erano i tuoi che erano appiccicati. I tuoi pensano solo ai beni. Volevo solo semplicità. Una madre che domanda l’affitto alla figlia, è corretto?”.

Lui vuole tornare in famiglia ma continua ad accusare i familiari di lei. “Quando uno ha problemi in famiglia, prende e se ne va con un’altra?”. Questa la domanda che lei pone alla De Filippi. “Ora ho capito il tuo valore”, risponde lui.

“Il secondo tradimento l’ho preso diversamente – racconta poi lei -. Ho ritrovato me stessa e ora sono in pace con me stessa”. “Non mi manca più, non ce più sentimento”, aggiunge Annalisa a precisa domanda della conduttrice. “È finita, possiamo avere un rapporto per i bambini”.

“Non lo amo più”. Lui però con le lacrime agli occhi chiede un’altra possibilità. “Mi da che è finita”, dice convinta Maria De Filippi. Poi la busta si chiude.