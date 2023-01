Tragico scontro frontale tra furgone e mezzo pesante, un morto e un ferito

La strada statale 114dir “Della Costa Saracena” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 6, in territorio comunale di Augusta (SR). Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e un furgone sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita.

La vittima è un uomo, 59 anni, S.A., originario di Misterbianco. L’uomo, secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, era a bordo di un furgoncino, quando, per cause da accertare, è finito contro un camion. Un impatto violento che non gli ha dato scampo alcuno.

Sul posto, si sono recati i vigili del fuoco e il personale medico del 118 ma non c’è stato nulla da fare, il cuore del 59enne ha smesso di battere. La procura ha aperto una inchiesta disponendo il sequestro dei mezzi. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.