Quattro palermitani su Panda rubata intercettala dalla Polizia, un arresto

La polizia di Stato ha intercettato una Fiat Panda rubata nelle vicinanze di Piazza Scaffa, a Palermo. Il conducente, alla vista della pattuglia, ha tentato di fuggire a tutta velocità in direzione di via Brancaccio, ma gli agenti sono riusciti a intercettarlo. Durante la fuga, i quattro occupanti dell’auto sono scesi dalla vettura e tre di loro sono riusciti a scappare, mentre il quarto è stato bloccato e denunciato.

Auto recuperata e restituita alla proprietaria

Secondo quanto è stato ricostruito in seguito, l’auto, una Fiat Panda, era stata rubata e la proprietaria aveva già denunciato il furto. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno notato la macchina sospetta. Dopo aver attivato la sirena e i lampeggianti, si sono lanciati in un inseguimento che è durato solo pochi minuti. Il conducente, sentendosi ormai alle strette, ha deciso di fermare la marcia, dall’auto quindi sono scesi in quattro. In tre sono riusciti a fuggire, il quarto invece è stato bloccato e portato in questura per accertamenti. La Fiat Panda è stata restituita alla proprietaria.

Indagini in corso per identificare i complici

Intanto gli investigatori stanno analizzando le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza per cercare d’identificare gli altri tre complici. La polizia sta lavorando per risalire all’identità dei fuggitivi.