Attrice e mamma di tre figli, la siciliana Giusy Buscemi non si arrende e si laurea in Lettere e Filosofia

Giusy Buscemi, l’ex miss Italia che non si arrende: consegue la laurea in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma. La bellissima siciliana che si è affermata come attrice e che è stata miss Italia, ha conseguito la laurea in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma.

Nonostante gli impegni lavorativi e familiari, la 29enne ex miss Italia di Menfi, in provincia di Agrigemto, non si è arresa ed è andata avanti con lo studio, conseguendo il titolo di studio a sei mesi dalla nascita del suo terzo figlio. “A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che é passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto”.

Nel post su Instagram ha dichiarato: “Non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita”. Ha anche ringraziato l’Università per averle insegnato molto su di lei e sul mondo. La tesi di laurea è stata dedicata ai suoi tre bambini.