Scoppia una bomba, terrore in strada

Una bomba di piccole dimensioni è stata fatta esplodere all’interno dell’androne di un condominio situato in via Pietro Novelli a Siracusa. Sono stati veri e propri momenti di paura tra i residenti del palazzo e della zona circostante.

La polizia e i vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto per garantire la sicurezza dell’area e per constatare i danni causati dall’esplosione. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra le persone residenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di raccogliere informazioni utili alle indagini. Al momento, non si sa se l’attentato sia stato diretto contro qualcuno residente nel condominio o se si tratti di un atto vandalico. Le indagini sono in corso per cercare di fare chiarezza sulla vicenda e individuare i responsabili.