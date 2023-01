Grave incidente a Palermo, una donna e una bambina di 6 anni ferite

Incidente stradale nel pieno centro di Palermo, ed esattamente in via Giacomo Cusmano, all’angolo con via Giuseppina Turrisi Colonna. Il bilancio è di due persone ferite. Una donna è una bambina di 6 anni sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Si è verificato, per cause ancora da appurare, uno scontro tra un’auto Opel Mokka e una moto Piaggio Liberty. Le conseguenze più gravi per le due occupanti del mezzo a due ruote: si tratta di una donna e di una bambina di 6 anni, trasportate in ambulanza rispettivamente al Policlinico (in codice verde) e all’Ospedale dei Bambini (in codice giallo).

I soccorsi sarebbero stati chiamati dai passanti che hanno assistito allo scontro. E’ intervenuto il 118 per soccorrere la donna e la bambina ferite. Presenti anche i vigili urbani della sezione Infortunistica che hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Durante i rilievi la strada è stata chiusa, con inevitabili disagi e rallentamenti per gli automobilisti.