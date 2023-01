Notte di fuoco a Palermo, due camion inghiottiti dalle fiamme in una rimessa

La notte scorsa, un incendio si è verificato in una rimessa di camion a Palermo, nel quartiere Bonagia. Il rogo ha interessato due mezzi pesanti in un’area destinata al parcheggio. Sono stati allertati i per domare le fiamme. I mezzi sono stati completamente distrutti e le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e indagare sulle cause dell’incendio.

Nella corso della notte, un altro incendio si è verificato a Santa Flavia, dove sono andate a fuoco due auto. Anche in questo caso i vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere le fiamme. Le prime indagini indicano che l’incendio potrebbe essere stato causato da un cortocircuito su un’auto, estendendosi successivamente anche al veicolo parcheggiato accanto. Anche in questo caso le indagini sono in corso per determinare le cause esatte.