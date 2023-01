Nasce figlia e il papà fa proposta alla mamma, emozioni in corsia: «Tu sei pazzo»

Pietro Micalizzi, un giovane di 29 anni, ha avuto un’idea davvero speciale per chiedere alla sua amata di sposarlo: poche ore dopo la nascita della loro figlia, ha fatto indossare alla piccola Rebecca una maglietta con scritto “Mi vuoi sposare? Si o no”.

Giusy Crocé, la madre ancora nel letto del reparto di ginecologia del Policlinico di Messina dove ha partorito, è rimasta visibilmente emozionata dalla proposta del compagno. I due sono stati fidanzati per nove anni e hanno già un figlio di 4 anni.

La storia della loro proposta d’amore ha fatto il giro del web, ricevendo tantissimi auguri per la loro nuova famiglia e il loro futuro matrimonio. «In 30 anni di servizio in ospedale— commentano alcuni infermieri stretti attorno la famiglia — non abbiamo mai visto una cosa del genere, questa proposta d’amore rimarrà nella storia del nostro ospedale e della città di Messina».

«Tu sei pazzo», ha sussurrato visibilmente emozionata Giusy, distesa ancora nel letto, al futuro marito nel momento in cui le ha mostrato l’anello. I due ragazzi sono entrambi messinesi, Piero lavora nei ristoranti gestiti dalla sua famiglia a Taormina. Si sono conosciuti in un locale ed è stato amore a prima vista, dopo quel fortunato incontro, non si sono mai più lasciati. «Ringraziano tutti i medici — ha detto Micalizzi, commosso dopo la proposta — e le ostetriche del Policlinico per la cordialità e la professionalità dimostrata».