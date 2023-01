Quattordicenne muore all’improvviso, lutto in Sicilia, “Elisabetta ora è un angelo”

La morte improvvisa di una giovane a Sciacca

La città di Sciacca, in provincia di Agrigento, è stata colpita dalla tragica morte di Elisabetta Fisco, una quattordicenne figlia del giornalista Toni Fisco. La ragazza è stata trasportata in ospedale la sera del 7 gennaio quando le sue condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate. Nonostante gli sforzi dei medici, Elisabetta è deceduta. Al momento, le cause della tragedia sono ancora sconosciute. Elisabetta avrebbe avuto l’influenza nei giorni precedenti, ma serviranno ulteriori esami per determinare la causa esatta della sua morte improvvisa e inaspettata.

La comunità di Sciacca è sconvolta

La notizia della morte di Elisabetta ha lasciato la comunità di Sciacca sconvolta e sui social sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio. La famiglia di Toni Fisco è stata colpita duramente da questo lutto e la comunità stessa è stata scossa da questa tragedia inaspettata e senza senso. Giornalisti, associazioni e organismi locali hanno espresso il loro cordoglio e vicinanza ai familiari colpiti da questo drammatico evento.

Celebrazioni funebri

Le celebrazioni funebri di Elisabetta si svolgeranno oggi, 9 gennaio, nella chiesa di Maria Vergine di Loreto, nel quartiere della Perriera a Sciacca, alle ore 15:30.