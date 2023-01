Muore a 14 anni all’improvviso, tragedia in Sicilia

Un triste evento ha colpito Sciacca, in provincia di Agrigento. Elisabetta Fisco, di soli 14 anni, è improvvisamente scomparsa. Era la figlia del giornalista Toni Fisco.

La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale questa notte, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso.

Tutta la città di Sciacca si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore e si unisce al loro cordoglio per questa tragica perdita. Le esequie si terranno domani, nella chiesa di Maria Vergine di Loreto alla Perriera, alle ore 15:30.

La vicinanza alla famiglia dalla redazione di Direttasicilia.it.