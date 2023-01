Travolta e uccisa da un’auto, Termini a lutto nel giorno del funerale della piccola Patrizia

C’è profondo dolore e sgomento a Termini Imerese per la morte della piccola Patrizia Rio di soli quattro anni, investita e uccisa da un’auto dopo che la piccola Sarebbe uscita da un cancello. Oggi Termini Imerese si ferma in segno di lutto cittadino nel giorno del funerale della piccola.

Il tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Alessandro Manzo a Termini Imerese. La bambina di soli 4 anni è stata investita da un’auto e ha perso la vita. La piccola Patrizia Rio è stata travolta da una Fiat 600 guidata da una donna di 51 anni, che è stata indagata per omicidio colposo.

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità. La donna è stata sottoposta a esami tossicologici e all’alcooltest, e la procura di Termini Imerese sta coordinando le indagini per capire se la bambina sia uscita di corsa dal cancello o se si trovasse nei pressi del cancello e sia stata trascinata per 20 metri dall’auto in corsa.

La triste notizia ha scosso la comunità di Termini Imerese, dove i funerali della piccola Patrizia Rio saranno celebrati oggi alle 15:30 nella chiesa Madre San Nicola Di Bari.

Scene di disperazione da parte dei parenti della bambina, arrivati in massa al pronto soccorso. In tanti avrebbero causato disordini e danneggiato alcuni vetri e una paratia dell’aria calda, richiedendo l’intervento degli agenti antisommossa per riportare la calma.

In questo momento di profondo cordoglio, la città si stringe intorno alla famiglia colpita dalla perdita improvvisa e prematura di una giovane vita. Ieri anche il sindaco di Termini Imerese aveva pronunciato frasi di solidarietà per la famiglia colpita da questo terribile lutto annunciando che nel giorno del funerale sarebbe stato proclamato in lutto cittadino.