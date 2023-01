A Palermo vinti 50mila euro alla Lotteria Italia, 14 vincite in Sicilia

Bologna è stata teatro della grande festa in occasione della vittoria del super premio da 5 milioni di euro nella Lotteria Italia. Il titolare del biglietto vincente, serie D 271862, ha brindato alla sua vincita. Ancora una volta, la regione del Lazio si è dimostrata la più fortunata, conquistando ben tre dei cinque premi di prima categoria. Parma, invece, ha vinto il premio da 1 milione di euro. La Sicilia, nonostante non abbia vinto un premio di prima categoria, si è consolata con un premio di seconda categoria da 50 mila euro venduto a Palermo.

Agipronews ha appreso che il biglietto vincente del premio da 5 milioni di euro nella Lotteria Italia è stato venduto in una tabaccheria in via Isabella Andreini 30/F a Bologna. Il secondo premio da 2,5 milioni è stato acquistato presso l’Autogrill Tiburtina Sud Oil sulla Penetrazione Urbana dell’A24, mentre il biglietto vincente del terzo premio da 2 milioni è stato venduto in un bar/pasticceria in via Palombarese 368 a Fonte Nuova, nella provincia di Roma. La quarta vincita è stata registrata in un distributore locale di piazza Giovine Italia a Roma, mentre il quinto premio è stato venduto in un’area di servizio autostradale a ridosso di Parma, precisamente sulla A1 Milano-Napoli, Km 114.100.

Secondo l’agenzia specializzata Agipronews, Roma è stata protagonista della Lotteria Italia negli ultimi dieci anni, dal 2012 al 2022, assegnando oltre 22,2 milioni di euro con i premi di prima fascia dei biglietti venduti nella città e provincia. Roma è anche la prima provincia in Italia per vendite di biglietti della Lotteria Italia, con 871mila tagliandi staccati (pari al 16% del totale di oltre 6 milioni). La Lotteria Italia ha anche lanciato lo scorso anno il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso rivolto agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

