Dramma nel Palermitano, bimba viene travolta da auto e muore

Immane tragedia a Termini Imerese in provincia di Palermo nel giorno dell’epifania. Patrizia.R., una bambina di 4 anni, è morta in seguito ad un incidente stradale a Termini Imerese nella contrada Chiarera. Si è verificato mentre la bambina stava uscendo da un cancello e veniva investita da un’auto. I familiari hanno portato la bambina in ospedale, dove è stato constatato il decesso.

I carabinieri stanno indagando sull’incidente. C’è stata una grande tensione al pronto soccorso, dove i parenti della bambina hanno mostrato grande disperazione.

Nonostante gli sforzi disperati dei medici, la piccola non è riuscita a sopravvivere. Gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per determinare le responsabilità dell’incidente. Anche gli agenti della polizia di stato e i carabinieri hanno fatto il possibile, soprattutto al pronto soccorso. La notizia della tragica scomparsa ha scosso profondamente la comuni di Termini Imerese.

Ieri sera in un altro terribile incidente stradale alle porte di Marineo, in provincia di Palermo, Franco Vintaloro ha perso la vita. Aveva 72 anni e per molti anni è stato il cuore e l’anima del Rally Conca d’Oro di Corleone. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità.