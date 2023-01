Muore il padrone e il cane resta a vegliarlo per giorni, ora cerca una famiglia

MONREALE – Era rimasto a vegliare il proprio padrone morto in casa da giorni, adesso per lui però si prospetta un futuro poco rosero se qualcuno non lo prenderà con sé e gli darà una nuova famiglia. Si tratta del cane di Giovanni Martorana, 54 anni, deceduto nei giorni scorsi a Monreale e trovato senza vita all’interno del suo appartamento di via Fecatello Pantuso, nei pressi della circonvallazione monrealese.

Figlio unico e senza genitori, il cinquantaquattrenne che pare soffrisse di alcune patologie sarebbe morto a causa di un malore, secondo quanto ricostruito dai carabinieri. L’uomo è stato trovato dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco intervenuti dopo che i vicini di casa non avevano sue notizie ormai da giorni. I vigili del fuoco sono entrati all’interno dell’appartamento e hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo che probabilmente era morto per causa naturali già da alcuni giorni.

A vegliare sull’uomo hanno trovato il cane che non si è staccato nemmeno un attimo dal corpo senza vita del suo padrone. Adesso però gli animalisti Sono alla ricerca di una nuova famiglia per l’animale che rischia di andare in canile se nessuno si presenterà per accudirlo. Poche ore dopo il ritrovamento del monrealese morto, su Facebook, è apparso sul profilo di Claudia Zurlini, una foto del cane e un appello affinché qualcuno lo adotti. “Emergenza Monreale, il proprietario è stato trovato morto in casa, deceduto da giorni, c’è questo cane (la foto non è recente) che ha urgentemente bisogno di aiuto, maschio che adesso ha circa 2 anni, chi può aiutare prima che finisca in canile?”