Monreale, trovato un uomo morto da giorni in casa

Dramma della solitudine a Monreale, in provincia di Palermo, dove un uomo è stato trovato morto in casa da alcuni giorni. A indagare sono i Carabinieri.

Nella giornata di ieri, 1 gennaio, mentre tante erano le famiglie che festeggiavano il primo giorno del 2023, si consumava l’epilogo di una tragedia avvenuta già qualche giorno addietro. Un uomo è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento di Monreale. Secondo quanto ricostruito al momento del ritrovamento del corpo senza vita, l’uomo era morto giù da qualche giorno.

Sul posto il 118 che però non ha potuto fare nulla. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. L’uomo, sovrappeso, sarebbe morto per cause naturali a causa di un malore.

L’uomo viveva con un cane che è stato salvato e messo in sicurezza. Adesso per l’animale si cerca una nuova casa. Alcuni animalisti hanno lanciato un appello per trovargli una nuova famiglia per non portarlo al canile.