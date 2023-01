Giallo nel Palermitano, una donna trovata morta in casa

Una donna di circa 55 anni, questa mattina, è stata trovata morta in casa a Bagheria, in provincia di Palermo, in Corso Butera. Sono in corso indagini da parte degli agenti del commissariato.

Sul luogo della tragedia è arrivato anche il medico legale per accertare le cause del decesso.

Nella giornata di ieri invece a Monreale, sempre nel Palermitano, un uomo è stato trovato senza di vita. Probabilmente era morto da parecchi giorni. A fare l’amare scoperta sono stati i Carabinieri della stazione di Monreale allertati da alcuni vicini di casa. L’uomo, che soffriva di una patologia legata all’obesità,sarebbe morto probabilmente a causa di un malore. Sul caso indagano i militari.