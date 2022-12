Ragazzo di 31 anni si spara alla testa, resta in vita ma è gravissimo

Dramma in Sicilia dove un ragazzo di 31 anni ha cercato di uccidersi, sparandosi un colpo di pistola alla testa. Il ragazzo è ancora vivo ma versa in gravissime condizioni in ospedale e si prega per le sue esorti.

Il 31enne è stato trasportato a bordo di un elisoccorso del 118 dall’ospedale di Enna al Sant’Elia di Caltanissetta. Qui sarà sottoposto a un delicatissimo intervento di neurochirurgia. Nel corso della mattinata di oggi ha tentato di togliersi la vita sparando alcuni colpi di pistola. Il giovane sarebbe stato trovato nella casa di campagna ancora in vita ma, come detto, in gravissime condizioni.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno che hanno chiesto ‘invio dell’elicottero. Il giovane è stato intubato e sarà operato. La prognosi resta riservata.