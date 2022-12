Drammatico schianto, muore commercialista siciliano

A causa di un gravissimo incidente mortale è morto il noto commercialista Alfio Coco, 60 anni. Si trovava in sella a un ciclomotore dopo essere uscito dal proprio studio quando si sarebbe schiantato forse per evitare un’automobile. La dinamica resta ancora di ricostruire. La sua vita è stata tragicamente spezzata prima di arrivare a casa a Mascalucia, nel Catanese.

Tra la moto e l’auto, secondo un primo rilievo, non risulta esserci stato alcun impatto. Il centauro per evitare lo scontro con l’auto avrebbe perso il controllo della propria moto che “impazzita” ha proseguito la sua corsa. Il 60enne è sbalzato in aria andando a sbattere sull’auto che transitava nel senso opposto. La vittima è morta sul colpo, per un trauma toracico.

Il personale del 118 ha immediatamente constatato il decesso dell’uomo, che non è stato neanche trasportato in ospedale. Il magistrato intervenuto ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi e ha rilasciato la salma alla famiglia. Sul posto, per i primi rilievi di rito, in maniera tempestiva sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.