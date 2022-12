Biagio Conte è “all’ultimo miglio della sua vita”

Biagio Conte sarebbe al suo “ultimo miglio”. Sono queste le terribili notizie che trapelano sulle condizioni di salute del missionario palermitano che ha donato la propria vita per rendere migliore la vita dei più deboli. Le condizioni di Biagio Conte peggiorano e si fanno sempre più forti le preghiere della Chiesa, che vuole sperare ancora di poter vederlo alzarsi da quel letto su cui si trova ormai da settimane.

Come sta Biagio Conte, le ultime notizie

Da notizie che giungono da alcuni operatori sanitari, viene fuori che Biagio Conte starebbe percorrendo l’ultimo miglio della sua vita. Chi nel frate missionario ha riscoperto il senso della vita e l’appartenenza alla comunità è al momento aggrappato all’ultima speranza e alle ultime preghiere. Lo riporta il Giornale di Sicilia, parlando di come sta Biagio Conte.

Le notizie non sono affatto rassicuranti. Una foto di Biagio Conte è apparsa sulla bacheca Facebook di don Angelo Tomasello. Nell’immagine ci sono l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice e il cardinale Paolo Romeo. A letto, con le mani strette a quelle dei suoi visitatori e un sorriso, c‘è Biagio Conte, nella sua stanza alla Missione Speranza e Carità.

L’intera Sicilia prega per le sue sorti

La Sicilia e non solo si stringe attorno a Biagio Conte che lotta contro un brutto male al colon ormai da mesi. Poco avrebbero fatto le cure, la chemio. Il male è ancora lì e le condizioni del missionario sono ulteriormente peggiorate negli ultimi giorni.

Ieri in Cattedrale, durante la celebrazione del 35° anniversario della sua ordinazione presbiterale, monsignor Lorefice ha elevato una preghiera per lui. «In questo momento chi è vicino a Fratello Biagio – ha detto l’alto prelato – chiede preghiere e attenzione per gli ospiti della Missione. La chiesa di Palermo prega per lui». Anche il sindaco Roberto Lagalla ha chiesto di essere costantemente informato sulle condizioni di Fratel Biagio. Lagalla è costantemente informato sulle condizioni di salute del missionario laico.

Una colletta per aiutarlo, “Aiutiamo fratello Biagio”

Alcuni volontari hanno anche organizzato una colletta per l’acquisto di ausili assorbenti, cateteri e tutto quello che può servire in questo momento per lui. Hanno creato un gruppo Whatsapp dal nome “Aiutiamo Fratello Biagio” attraverso il quale hanno invitato tutti a partecipare ad una raccolta fondi per l’acquisto di tutto il necessario indispensabile in questo momento a Biagio. In poche ore in tantissimi hanno raccolto l’appello ed è arrivato tutto quello che serviva.