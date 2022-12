Oltre 160 chili di formaggi sequestrati dai Nas, sono stati donati ai poveri

I carabinieri sequestrano oltre 160 chili di formaggi a una azienda del Palermitano perché privi di tracciabilità. I prodotti, ritenuti ancora idonei al consumo, sono stati poi donati a favore degli indigenti dai Carabinieri.

In particolare, i militari del comando provinciale e del Nas di Palermo hanno consegnato alla Caritas Diocesana di Palermo i 160 chilogrammi di formaggi che erano sequestrati in un caseificio della provincia. Il sequestro è avvenuto perché non era stata attuata correttamente la tracciabilità degli ingredienti, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare.

I carabinieri, dopo aver verificato, con i veterinari dell’Asp, la bontà dei prodotti caseari in esecuzione di un’ordinanza di devoluzione in beneficenza, concordata con l’assessorato regionale delle attività produttive della Regione Siciliana, hanno consegnato i formaggi, del valore di circa 3 mila euro, destinati agli indigenti.