Evita una mucca e si schianta, incidente a Monreale

Incidente stradale a Monreale lungo la Sp69 che dalla frazione di San Martino delle Scale porta fino a Palermo. Un uomo è rimasto ferito nell’impatto tra la sua moto ed una mucca che si trovava al centro della carreggiata.

Per l’uomo è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale. L’uomo ha rimediato alcune costole rotte e ferite in varie parti del corpo per fortuna l’uomo non è grave. Il sinistro è avvenuto il 27 dicembre scorso.

La vittima di questo incidente stradale causato dalla presenza di alcune mucche che gironzolano nei pressi di San Martino delle Scale, frazione di Monreale ha denunciato l’accaduto su un gruppo Facebook. “Cari amici questo e altro è quello che succede quando ti trovi davanti una mucca moto distrutta costola rotta e tanto altro ma le mucche ancora camminano indisturbate e nessuno prende provvedimenti in merito”.

Un problema serissimo quello della presenza di mucche nella frazione monrealese, un problema che ha causato anche in passato gli incidenti stradali e su cui adesso i residenti chiedono di prendere provvedimenti.