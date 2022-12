È morto il grande Pelé

Si è spento O’Rey Pelé, famosissimo calciatore brasiliano dopo una lunga e tortuosa battaglia contro un tumore al Colon. L’ex attaccante verdeoro aveva 82 anni. Il 21 dicembre la sua famiglia aveva parlato ai giornalisti brasiliani di un peggioramento, che – dopo un ultimo Natale passato stretto fra i suoi cari – gli è stato fatale.

I figli di Pelé tramite il suo profilo Instagram hanno annunciato pochi minuti fa la scomparsa. Una dipartita serena, avvolto dal calore dei figli e della famiglia. Molti, moltissimi calciatori e personaggi del mondo dello sport si sono stretti alla famiglia dell’ex calciatore. “Il 10 era solo un numero – ha scritto Neymar in un post su Instagram – prima che lo indossassi tu, hai fatto sognare milioni di Brasiliani, buon viaggio O’Rey”.

A due anni dalla scomparsa di Maradona (25 novembre 2020) se ne va il calciatore che forse ha fatto più sognare i nostri genitori e i nostri nonni. Ricondurre – e ricordare – Pelé soltanto con la semplice disputa: “Meglio lui o Maradona?” Sarebbe umiliante per entrambi. È bello immaginare entrambi in cielo palleggiare di testa, come fecero una volta in una importante trasmissione televisiva sudamericana, quelle immagini rimasero nella storia. Chissà se qualcun altro riuscirà a far emozionare i tifosi come faceva Pelé, quel ragazzino che, partito da una piccola periferia brasiliana, è riuscito a conquistare il mondo.