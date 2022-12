Centinaia di assunzioni al servizio rifiuti a Palermo, via ai posti a tempo indeterminato

La Rap assume operai a Palermo. Il concorso sul sito della Rap e del Comune di Palermo. Da domani potrà essere visionato l’avviso di selezione pubblica per titoli e prova d’idoneità per la copertura di numero 306 posti di operaio da assumere a tempo indeterminato. La Rap è l’azienda partecipata del comune di Palermo che si occupa di raccolta dei rifiuti.

Per la modalità di presentazione della domanda i candidati a partire dalle ore 8 di domani, dovranno collegarsi al seguente link: https://rapspa.concorsismart.it, dal quale potranno procedere alla compilazione guidata dell’istanza. Il link per accedere al bando avrà validità fino al 27 gennaio 2023.

L’avviso dell’imminente bando, per darne massima diffusione, sarà domani stesso pubblicato su tre quotidiani, di cui due a diffusione locale, oltre ai già menzionati siti istituzionali, spiega Rap. Per procedere alla compilazione dell’istanza mediante accesso al predetto portale, occorre necessariamente essere in possesso del Sistema pubblico di identità digitale.

“Il percorso di rilancio avviato da Rap deve necessariamente passare non solo da una riorganizzazione del personale ma anche da un ampliamento dell’organico. Dopo l’avviso pubblico dei 46 autisti per il quale è previsto presso il San Paolo Palace, il prossimo 16 gennaio 2023, la prova preselettiva degli ammessi, oggi siamo pronti a pubblicare un ulteriore bando per assumere 306 operai. Queste assunzioni sono necessarie a colmare le caselle di organico ormai vuote da diverso tempo e visto che, nel triennio 2023/2025, si prevede l’esodo a vario titolo di ulteriori 170 unità, abbiamo previsto che, dalla graduatoria finale si potrà attingere per tre anni per ulteriori fabbisogni futuri. Le imminenti assunzioni di 352 unità, tra autisti e operai, diventano necessarie considerando anche che il prossimo anno inizieranno ad arrivare oltre 270 mezzi ed attrezzature assegnate a Rap , nell’ambito dei finanziamenti Pon Metro soprattutto nell’intento di potenziare la raccolta differenziata in città» dice l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla afferma: «La pubblicazione del bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 306 operai della Rap è un nuovo passaggio che segna l’impegno che questa amministrazione ha messo in campo con fatti concreti per venire incontro alle carenze di organico dell’azienda. Questa è stata la risposta al fabbisogno di personale della Rap, alla quale abbiamo dato ulteriore riscontro nelle ultime ore, impiegando risorse dall’avanzo di amministrazione per l’acquisto di nuovi mezzi, dopo l’approvazione del Bilancio 2022/2024. L’amministrazione sta facendo la sua parte sul piano dell’igiene ambientale con l’auspicio che tutte queste azioni possano portare a un innalzamento degli standard del servizio della raccolta rifiuti».