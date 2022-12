Tre Piscine cala del cuore si qualifica a “I Luoghi del Cuore” del FAI

Sono 3.266 i voti che hanno permesso alle Tre Piscine di Capo Zafferano di qualificarsi al concorso nazionale i Luoghi del cuore indetto dal Fondo per l’Ambiente Italiano, un risultato raggiunto grazie ai voti di tanti cittadini di Bagheria e Santa Flavia che riconoscono il valore di questo luogo.

La discesa a mare al confine tra i due comuni è stata una delle più frequentate questa estate, anche a causa della chiusura della Baia dei Francesi, che durante tutta la stagione è rimasta inaccessibile al pubblico. Nel frattempo l’associazione Next di Bagheria, insieme ad un gruppo di associazioni e attività l’ha candidata al Censimento indetto ogni due anni dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Il concorso, durato 6 mesi, ha chiesto agli Italiani di segnalare luoghi da tutelare e valorizzare.

La raccolta voti per il censimento del FAI si è conclusa il 15 dicembre, e Tre Piscine Cala del Cuore si è qualificata in prima posizione nella provincia di Palermo, quarta in Sicilia e trentanovesima tra le migliaia di luoghi Italiani che hanno partecipato al concorso.

In seguito alla conclusione del censimento, la rosa dei luoghi qualificati parteciperà al concorso I luoghi del Cuore, che nel mese di marzo 2023 richiederà ai comitati promotori di presentare un progetto per la tutela e la valorizzazione del luogo. I progetti verranno quindi giudicati da una commissione di esperti del FAI e i migliori tra questi otterranno un finanziamento per la realizzazione.

Un risultato possibile grazie ai tantissimi abitanti di della provincia di Palermo che le hanno votate come loro luogo del Cuore, all’associazione Next di Bagheria, che ne ha promosso la candidatura, al comitato Area Marina protetta di Capo Zafferano, Animaphix e Abla Fest chee hanno sposato l’iniziative a alle tante altre e alle aziende e associazioni che ci sono attivate negli scorsi mesi come centri di raccolta firme: Crossfit Bagheria, Caffè Verdone, Bocs, Libreria Interno95, SIS Caffè, Piccolo Parco Urbano, Alta Classe Gioie, Baia Santa Nicolicchia, Lirum Larum, Winner Club e le agenzie Agos di Bagheria e Termini Imerese

C’è da augurarsi che il risultato, ampiamente condiviso dalla cittadinanza, possa contribuire a riportare l’attenzione sulle aree costiere di Capo Zafferano e Mongerbino, patrimonio delle comunità di Bagheria e Santa Flavia: una risorsa ecologica, sociale ed economica che vive da anni in uno stato di totale abbandono, per larga parte inaccessibile alla cittadinanza e ai visitatori.

Associazione Next

Associazione Next riunisce un gruppo di abitanti di Bagheria e Santa Flavia che insieme realizzano iniziative rivolte all’innovazione sociale, alfabetizzazione digitale e sviluppo sostenibile dei territori dei due comuni. Dal 2013 ha svolto corsi di informatica rivolti a studenti e professionisti, insieme ad eventi legati alla promozione del patrimonio ambientale e culturale di Bagheria e Santa Flavia. Dal 2013 al 2017 Next è stata promotrice di Sistema Bagheria, un consorzio di 15 associazioni di Bagheria e Santa Flavia impegnate nella promozione delle eccellenze territoriali.