Terrore in discoteca nel Palermitano, maxi rissa, spari e urla: arresto per tentato omicidio

Spari e paura all’interno della discoteca Mob di Carini la scorsa notte. Ora c’è anche una persona fermata con l’accusa di tentato omicidio.

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato un giovane per la maxi rissa nella discoteca Mob di Carini. E’ accusato di tentato omicidio e porto abusivo d’armi. La posizione è al vaglio della procura.

Secondo quanto ricostruito, la maxi rissa sarebbe avvenuta la scorsa notte. Durante la serata alcuni clienti sono venuti alle mani per motivi che sono al centro delle indagini dei carabinieri.Qualcuno durante la rissa avrebbe anche uscito una pistola e sparato alcuni colpi in aria. Per fortuna non sono stati registrati feriti. Nel corso della rissa però diverse persone sono rimaste contuse.

Il locale è stato sequestrato. I militari stanno indagando per accertare i responsabili della lite e soprattutto chi ha esploso i colpi di pistola. Cosa abbia scatenato la follia non è ancora chiaro.Al lavoro ci sono i carabinieri che stanno cercando di individuare i clienti, ascoltando una serie di testimoni.