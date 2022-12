Schianto mortale auto-moto in Sicilia, muore un 14enne

Drammatico incidente mortale in Sicilia ha fatto perdere la vita di un giovanissimo.

Nel corso della serata scorsa a Pozzallo, in via Australia, uno scooter si è scontrato contro un’auto, una Citroen. In sella al veicolo a due ruote vi era un ragazzo di 14 anni. Matteo Guastella. Un impatto molto violento che non ha dato scampo al giovane.

Nonostante i soccorsi abbastanza rapidi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri.

Sul luogo della tragedia sono accorsi anche i familiari del ragazzo. Scene di disperazione per i soccorritori. Lo scooter è stato tranciato in due dall’utilitaria.

Foto Franco Assenza