Orrore in Inghilterra, uccisi due fidanzati siciliani

Una coppia di siciliani, Nino Calabró e Francesca Di Dio, sono stati uccisi in Inghilterra.

Lui era di Barcellona Pozzo di Gotto, lei era di Montagnareale, in provincia di Messina. I loro corpi senza vita sono stati ritrovati all’interno di una casa di Thornaby-on-Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del North Yorkshire.

Poco più che ventenni, fidanzati dal settembre 2019, si trovavano in Inghilterra, dove Nino aveva trovato lavoro nel settore della ristorazione. Francesca aveva raggiunto il suo ragazzo per trascorrere con lui le festività. Da due giorni, però, i fidanzati non rispondevano alle telefonate dei genitori.

A trovare i corpi senza vita di Nino e Francesca sono stati alcuni amici. Nel frattempo è stata avviata un’indagine per omicidio dopo il ritrovamento dei due corpi intorno alle 14 di ieri.

Al momento si trova in stato di fermo un ragazzo di 21 anni, arrestato dalla polizia locale con l’accusa di omicidio. Poche ore fa i media britannici hanno diffuso le dichiarazioni dell’ufficiale investigativo Peter Carr: «Un uomo e una donna sono purtroppo morti e un uomo rimane in custodia di polizia in relazione all’incidente. Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore contattaci».