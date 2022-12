Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, tre veicoli coinvolti

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la strada statale 624 la cosiddetta Palermo – Sciacca. Sono tre i veicoli coinvolti ma per fortuna non si registra alcun ferito come fa a sapere l’Anas l’ente gestore della sede stradale.

“Sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca” il traffico è provvisoriamente bloccato tra Menfi e Santa Margherita di Belice (AG), a causa di in incidente avvenuto al km 73,500.

Per cause in corso di accertamento, tre veicoli sono entrati in collisione. Non risultano feriti”.

Sul luogo dell’incidente sono presenti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.