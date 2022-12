Terribile incidente ad Alcamo, giovane si schianta contro auto, grave a Villa Sofia

Un ragazzo di 18 anni si trova ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo in prognosi riservata dopo essere stato vittima di un grave incidente stradale, avvenuto questa notte ad Alcamo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si trovava in sella a una moto che si è schiantata contro un’automobile in viale Europa una delle, vie principali di Alcamo.

Il giovane, a seguito dello scontro è stato sbalzato dalla sella della moto, battendo violentemente sull’asfalto. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno tradotto il giovane prima all’ospedale di Alcamo per poi trasportarlo all’ospedale Villa Sofia di Palermo, viste le gravi ferite riportate. Al momento è tenuta in osservazione a indagare sulla dinamica dell’incidente La polizia municipale di Alcamo