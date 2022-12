Armato entra all’Ard Discount e porta via l’incasso, indaga la Polizia

Momenti di terrore a Palermo dove si è consumata una rapina a un supermercato Ard Discount. La Polizia sta indagando per risalire al responsabile.

Secondo quanto ricostruito, un uomo armato di pistola ha fatto irruzione all’interno del supermercato che si trova in via Beato Angelico, si è diretto verso le casse e ha portato via i soldi contenenti nelle casse. In breve tempo, il malvivente è fuggito via facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno acquisito e immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le indagini per risalire all’autore del colpo sono condotte dalla squadra mobile. Il bottino portato via dal rapinatore è ancora da quantificare.