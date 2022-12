Il malore e la morte in carcere, giallo su un detenuto palermitano

Un detenuto palermitano di 62 anni, Pietro Guccione, è morto venerdì mattina dall’interno del carcere di Sulmona in provincia di L’Aquila Dove si trovava detenuto. La famiglia ha sporto denuncia per chiarire le cause che hanno portato alla morte. Intanto nel corso della giornata di domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo del 62enne.

L’uomo era detenuto da 14 anni. Scontata la sua pena, tra qualche mese sarebbe tornato in liberà e invece sua moglie, i suoi quattro figli e la nipote non potranno riabbracciarlo. “Per tre giorni mio suocero ha accusato dolori al petto e al braccio e più volte ha chiesto la possibilità di fare un elettrocardiogramma e avere una visita cardiologica – spiega la donna -. Lo aveva detto al telefono il giorno di Santa Lucia anche a sua moglie ma nessuna ambulanza è mai stata chiamata per portarlo in ospedale. Mio suocero è stato fatto morire senza assistenza. Tutti gli esseri umani hanno il diritto di essere aiutati e curati”.

Assistiti dall’avvocato Fabiana Gubitoso, la famiglia ha sporto denuncia per omissione di soccorso. La notizia, denuncia la nuora, sarebbe stata data alla famiglia da un compagno di cella di Guccione, con il carcere che ha chiamato solo dopo, dicendo che l’uomo aveva avuto un malore e si era accasciato mentre era seduto. Ma i racconti non collimerebbero con quanto avrebbero riferito i detenuti alla famiglia, secondo i quali Guccione sarebbe stato portato per l’ennesima volta in infermeria e di lì non avrebbe fatto più ritorno.

Pietro Guccione era un detenuto dell’alta sicurezza, ed aveva già scontato una pena di quattordici anni di reclusione. Il fine pena era previsto per il 2026, ma, spiega l’avvocata Gubitoso, già nel 2023 sarebbe potuto uscire tra sconti e buona condotta.