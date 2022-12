La scuola dopo la terza media che accompagna nel mercato del lavoro, Ted Formazione apre le porte

La scuola “Ted Formazione”, ente di formazione accreditato dalla Regione Sicilia, apre le porte agli studenti che si apprestano a terminare gli studi di terza media e che dovranno compiere una scelta importante per il proprio futuro.

Ted Formazione, con sede a Monreale e in altri comuni della provincia di Palermo e di Trapani, offre diversi corsi di formazione professionale al termine dei quali molti studenti possono trovare lavoro. L’ente infatti mira a formare figure sempre più richieste dalle aziende

Per l’anno scolastico formativo 2022/23, saranno avviati tre percorsi professionali: quello per operatore del benessere (estetista/parrucchiere), quello per operatore della ristorazione (cuoco/pizzaiolo/pasticciere) e quello per operatore grafico ipermediale (realizzatore di video game/fotografia).

La scuola di formazione Ted per giorno 21 dicembre, dalle ore 16.00 alle 18.00, Ted, nella sede monrealese di vi Baronio Manfredi 27, darà la possibilità ai ragazzi e ai loro genitori di visionare i locali scolastici, di accedere ai laboratori e di ricevere tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni. Per l’occasione, gli allievi allestiranno un buffet per quanti interverranno e per augurare loro un sereno Natale e felice Anno nuovo.