Shock a Villabate, Giovanna Bonsignore ammazzata dal compagno che si è suicidato

Drammatico caso di omicidio-suicidio a Villabate, in provincia di Palermo. Una città sotto shock per la morte di Giovanna Bonsignore, uccisa dal compagno, Salvo Patinella. L’uomo alla fine si è tolto la vita. La provincia di Palermo si sveglia con un altro caso di femminicidio, iniziato forse da una lite e culminato con violenza e terrore.

L’uomo, Salvo Pettinella, 41 anni, ha ucciso la compagna di 46 anni, Giovanna Bonsignore, madre di una ragazzina, poi si è suicidato. Questo il tragico e crudo racconto di una tragedia familiare, finita nel peggiore dei modi. L’omicidio suicidio è avvenuto nella serata di ieri, 15 dicembre, in via Giovanna D’Arco, a Villabate, comune alle porte di Palermo. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che i due si erano lasciati e l’uomo ieri sera sia andato a casa della Bonsignore per discutere ma tutto si sarebbe trasformato in una accesa lite.

I due avrebbero iniziato a litigare e Patinella, e avrebbe preso un coltello e ferito a morte la propria compagna. Poi, con la stessa arma, si sarebbe tolto la vita. A lanciare l’allarme sarebbe stato un amico di Patinella dopo aver letto un post su Facebook. L’uomo ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i militari che hanno trovato i due corpi, dopo avere sfondato la porta. Pare che fra i due da tempo ci fosse un clima molto teso.

Sulla terribile vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Villabate. Giovanna Bonsignore, era una volontaria dell’associazione “Archè” ed era molto conosciuta a Villabate. Madre di una bambina. Stava con Salvo Patinella da circa 4 anni.

Chiedo in ginocchio umilmente scusa a Dio, per il dolore atroce che purtroppo, non avrei mai immaginato di recarti ma è lo stesso dolore che io sto provando da un mese circa, non riesco più a dormire, più a mangiare, consapevole che l’avrei provato per tutta la vita, arrivando alla follia. Senza mai darmi una spiegazione per la perdita: del mio unico amore meraviglioso tesoro mio Giovanna, la mia principessa, il mio universo, il mio tutto, della mia casa, eravate la mia famiglia. Chiedo scusa ai miei genitori, alle nostre famiglie, alle sorelle e fratelli, ai nipoti, ma non di meno ai mie compari, per me come fratelli, persone uniche, meravigliose e speciali e a tutte le persone che ci hanno voluto bene. Nonostante il gesto atroce che io sto per compiere.

Per colpa di un’applicazione: “Da circa un anno che sei totalmente cambiata, sei andata alla ricerca di tentazioni, da un anno che subisco la tua assenza, il tuo continuo cantare mattina, pomeriggio e notte, le tue video chiamate con altri, mettendo sempre da parte me, cercando sempre di più. Da tutti mi sarei aspettato un tradimento alle spalle ma non dà te, per la seconda volta”.

Ho donato tutto me stesso a voi due Giovanna cuore mio, dopo tutto quello che abbiamo passato, dopo tutto quello che abbiamo fatto per avere un figlio, ho fatto tutti i sacrifici possibili ma solo all’idea di avervi perso, solo all’idea che tu Giovanna amore della mia vita, ti sentivi con un altro uomo, mentre stavi con me, ti controllavo il telefono e vedevo di nascosto le chat, le foto inviate uscita dalla doccia che prima inviavi solo a me e le canzoni che gli dedicavi, soffrivo maledettamente. Per tutto ciò che probabilmente hai già fatto o avresti potuto fare, le stesse cose che hai fatto con me, con un altro uomo. Mi ha fatto letteralmente squilibrare.

Da buono uno purtroppo diventa cattivo, non auguro a nessuno di cadere nel dolore, nella mia depressione, sentirsi contorcere le viscere, sentirsi considerato estraneo, sentirsi buttato fuori di casa.

Cos’è il coraggio? Ognuno di noi a modo proprio ha il suo coraggio, specialmente nei confronti delle persone comuni come noi, solo il creatore può giudicare il coraggio, solo lui può giudicare cos’è giusto e cosa non lo è. Vi chiedo a tutti umilmente perdono ma non ce l’ ho fatta. Perdonatemi.