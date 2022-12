Colomba incastrata a testa in giù salvata dai Vigili del fuoco

I vigili del fuoco a servizio anche degli animali che si trovano nelle nostre città. Non ci hanno pensato due volte a salvare una colomba che era rimasta intrappolata in alcuni fili del telefono. È accaduto a Monreale, in provincia di Palermo.

Il povero animale era a testa in giù e sarebbe andato verso una morte certa. Si agitava ma non riusciva proprio a liberare le zampe. Una cittadina si è accorta del povero volatile e ha subito chiamato il 115.

I vigili del fuoco sono arrivati da Palermo in via Miceli, nel centro storico di Monreale. In pochi minuti, un vigile del fuoco, calandosi con una fune da un tetto è riuscito a liberare la colomba, che ha potuto riprendere il volo.